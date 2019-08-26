В Петербурге по ночам закроют движение по Невскому проспекту

С понедельника, 26 августа, по четверг, 29 августа, в ночное время с 01:10 до 05:00 в связи с проведением работ по размещению временного ограждения временно закрывается направление движения транспорта по Невскому проспекту — на участке от Адмиралтейского проспекта к Малой Морской улице. Также в указанный период времени движение будет ограничиваться по Дворцовому проезду — от Адмиралтейского проезда до Адмиралтейского проспекта и по Адмиралтейскому проспекту — от Гороховой улицы до Невского проспекта. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, со вторника, 27 августа, ряд дорожных ограничений вводится также в других районах города. В частности, на срок до 26 сентября из-за ремонта дорожного покрытия автомобилистам будет сложно проехать по Двинской улице — от Шотландской улицы до тоннеля, включая перекрестки. По той же причине с 27 августа по 16 сентября ограничат движение по улице Уточкина — от Комендантской площади до улицы Королева, включая перекресток с улице Королева.

С 27 августа по 23 сентября ограничение будет действовать на Коломяжском проспекте — от Богатырского проспекта до улицы Генерала Хрулева, где будут прокладывать инженерные сети. С 27 по 30 августа полностью закроют движение по улице Академика Байкова и улице Веденеева в створе Тихорецкого проспекта, а с 22:00 27 августа до 07:00 28 августа и с 22:00 31 августа до 07:00 01 сентября перекрывается участок проспекта Металлистов в створе шоссе Революции.