На Кубани за хищение денег осудили бывшего военнослужащего

Сочинский гарнизонный военный суд приговорил к 1 году колонии общего режима со штрафом в 80 тыс. руб. бывшего военнослужащего одной из воинских частей рядового запаса Сергея Федорова. Он признан виновным в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба потерпевшей (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в Военном следственном управлении СК РФ по Южному военному округу, в период с 30 июля по 19 августа 2018 года Сергей Федоров находился в Сочи. Там он сообщил своей знакомой о наличии у него возможности приобрести для нее различную электронную технику по ценам значительно ниже рыночных. Для этого она перечислила со своего банковского счета на счет, к которому была привязана карта Федорова, 55 тыс. руб. Деньгами рядовой распорядился по своему усмотрению, никакой техники приобретено не было.

Василий Хитрых