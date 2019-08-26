Детали обмена пленными оставляют в тайне

Обмен арестованными между Москвой и Киевом, по информации СМИ, должен состояться на этой неделе и пройти по формату 33 на 33. Среди тех, кто вернется на родину, как предполагалось, будут и украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в ходе инцидента в Керченском проливе.

Попадут ли они в списки на обмен, возможно, станет известно в понедельник, сообщил “Ъ FM” их адвокат Николай Полозов: «Несмотря на то, что продление содержания под стражей определяет суд, изменить меру пресечения следователь может самостоятельно с согласия руководителя следственного органа. Еще в июле уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова направила в Следственной управление ФСБ ходатайство об изменении меры пресечения, об избрании меры пресечения в виде личного поручительства. Поскольку она не является участником процесса, следственные органы ФСБ рассматривают не в трехдневный срок, как предусмотрено УПК, а в общем порядке — в месячный срок. Соответственно, 26 числа ФСБ должна дать какой-то ответ по этому ходатайству. Что касается моряков, то вопрос их освобождения обусловлен этими ходатайствами. Мы ожидаем, что мера пресечения будет изменена. Это позволит их освободить из-под стражи».

По информации СМИ, среди тех, кто вернется из Киева в Москву 12 россиян, один гражданин Молдавии, остальные — украинцы. При этом, судя по всему, дела против некоторых арестованных не будут закрыты. Например, как в случае россиянина Игоря Кимаковского. В 2015 году сотрудники СБУ задержали его в Донбассе, рассказал адвокат арестованных Валентин Рыбин: «У Игоря Кимаковского проблем с юридической очисткой как таковых нет. Формально ему изменена мера пресечения, и он должен будет явиться в суд на следующее судебное заседание. На самом деле, для нас это не совсем приемлемо. Сейчас Игорь находится в пункте сбора. Мы ожидаем в ближайшее время обмен. Если он появится на территории Российской Федерации, я буду считать, что неважно, каким образом украинская сторона провела процедуру его юридического оформления. Я не думаю, что ему в ближайшее время стоит возвращаться на Украину. Что касается других участников обмена, у всех ситуация разная. Для кого-то мы добиваемся заключения соглашения о признании вины, и по отбытому люди выходят на свободу, однако связанные обязательством участия в обмене ждут этой заветной даты. А кому все-таки меняется мера пресечения, тем, у кого послабее защита и ситуация немножко потяжелее».

Почему не состоялся обмен руководителя «РИА Новости Украина» на режиссера Олега Сенцова Читать далее

Как ранее сообщали СМИ, в обмене не будет участвовать украинский режиссер Олег Сенцов, а также главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Последний якобы намерен добиваться признания своей невиновности в суде.

Иван Якунин, Александр Рассохин