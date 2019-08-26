«ФСК ЕЭС» обеспечит дополнительной мощностью грузоперевозки к портам юга России

Для расширения пропускной способности железнодорожных магистралей в направлении южнороссийских портов до ежегодного объема в 130 млн т грузов к 2025 году, ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) реализует проект по присоединению трех тяговых подстанций ОАО «РЖД» к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Инвестиции в проект составят 1,63 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. По ее данным, в текущем году будут введены в работу заходы воздушных линий 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на тяговые подстанции ОАО «РЖД» 220 кВ «Гостагаевская», «Киевская» и «Чекон». Ранее в этом году ФСК осуществила реконструировала подстанцию 220 кВ «Вышестеблиевская» в части установки третьего автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 125 МВА. В результате суммарная установленная автотрансформаторная мощность объекта составила 375 МВА.

Проект в целом предусматривает работы по электрификации 124 км линий Таманского полуострова. Также будут построены три тяговых подстанции «Киевская», «Гостагаевская» и «Чекон» высшим напряжением 220 кВ, обеспечивающих электроснабжение тяги поездов по системе переменного тока. Реализация проекта ОАО «РЖД» позволит обеспечить пропуск поездов массой 7,1 тыс. т с интервалом 10 минут на ключевом участке – Разъезд 9 км – Вышестеблиевская.

В компании отмечают, что проект создал условия для развития региона, в том числе непосредственно морских портов «Тамань», «Темрюк» и «Кавказ», интегрированных в международный транспортный коридор «Север – Юг».

Сергей Иванов