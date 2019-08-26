Суд Тюмени признал незаконным распространение информации об электроудочках

Как стало известно «Ъ-Урал», Центральный райсуд Тюмени удовлетворил иск Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора к Управлению Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО о запрете распространения информации об электроудочках на нескольких сайтах в сети Интернет. Теперь домены этих сайтов будут занесены в базу сайтов, распространяющих запрещенную информацию. Как следует из решения райсуда (имеется в распоряжении «Ъ-Урал»), суд пришел к выводу, что граждане обязаны сохранять природу и окружающую среду, а также бережно относиться к ней. При этом, они не должны использовать орудия для незаконного лова рыбы, за что предусмотрена уголовная ответственность (ст. 256 УК РФ). Как отмечается в решении суда, к запрещенным средствам относятся применение самоходных транспортных плавающих средств или взрывчатых, химических веществ либо электротока. Именно поэтому использование рыбаками электроудочек запрещено, а сайты, рассказывающие об этом, делают это незаконно и должны быть запрещены.

Алексей Буров