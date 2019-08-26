Фестиваль «День Д» в Петербурге сменил площадку и пройдет в новой локации

Ежегодный фестиваль Сергея Довлатова «День Д», который остался без основной площадки после многочисленных жалоб жителей улицы Рубинштейна, нашел для себя новую локацию и пройдет 1-2 сентября во дворе ТЦ «Владимирский пассаж» по адресу: улица Рубинштейна, 28. Об этом со ссылкой на руководителя фестиваля Анастасию Принцеву сообщает «Фонтанка.ру».

По словам госпожи Принцевой, принципиальная договоренность с администрацией достигнута, все необходимые документы о проведении мероприятия будут подписаны в ближайшее время.

На основной сцене «Дня Д» пройдут чтения поэзии 1980-х, выступление гостей фестиваля, концерт с участием групп «Не (мой) фронт» и «Авиа», проекта «Ионотека» и других музыкантов, а также многочисленные викторины и розыгрыши. Также мероприятия в рамках «Дня Д» запланированы в здании Двенадцати коллегий СПбГУ, в киностудии «Лендок», на Social Club, в Фонтанном доме, Доме журналиста и в других точках города.

Напомним, ранее сообщалось, что против проведения «Дня Д» в курдонере дома по улице Рубинштейна, 23, где жил Сергей Довлатов, выступили местные жители, уставшие от проведения на данной территории многочисленных праздников и прочих массовых мероприятий.