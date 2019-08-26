Главу района в Омской области отдали под суд за покупку жилья с дефектами

Глава администрации Усть-Ишимского района Омской области Александр Седельников предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета России в понедельник.

По материалам дела, в 2016-2017 года глава района заключил контракты на приобретение 31 квартиры в строящихся жилых домах в селе Усть-Ишим. В них должны были переселить граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках соответствующей региональной программы. Обвиняемый также выдал разрешения на ввод в эксплуатацию этих домов, хотя при их возведении были допущены «многочисленные дефекты» и отклонения от строительных норм, уточнили в областной прокуратуре. По подсчетам следствия, районному бюджету причинен ущерб на сумму 2 млн руб., необходимых для устранения строительных недостатков.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки районной прокуратуры и регионального управления ФСБ. Следственные органы предъявили главе района обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Фигурант дела не признал вину.

Илья Николаев