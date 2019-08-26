Пензенская область сократила госдолг на 1,1 млрд рублей

Государственный долг Пензенской области планируется сократить до 37% к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 2015 года госдолг удалось сократить на 1,1 млрд руб. – с 21,3 млрд до 20,2 млрд руб. Сокращение произошло за счет снижения задолженности перед коммерческими банками с 11,8 млрд до 10,7 млрд руб. Все платежи по погашению и обслуживанию долговых обязательств производились в установленные сроки. Значение показателя долга региона составляет 56,5 %, что на 30,3 процентных пункта меньше уровня начала 2015 года (86,8 %).

Иван Сергеев