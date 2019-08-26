Дом Степановых-Зориных в Уфе берет в аренду компания бывшей сотрудницы «Башнефти»

Торги мэрии Уфы на передачу в аренду на 25 лет Дома Степановых-Зориных на улице Чернышевского, 49 выиграла компания «Альфа», принадлежащая бывшей сотруднице пресс-службы «Башнефти» Люцине Вильдановой (Хуснияровой). Компания, образованная в мае 2019 года, предложила заплатить за право годовой аренды две начальные цены — 2,04 млн руб. (начальная цена составляла 816,06 тыс. руб.). На лот также претендовало ООО «СУ №11 ПСК-6», входящее в группу предприятий предпринимателя Андрея Носкова. СУ №11 предложило заплатить 1,999 млн руб.

Дом Степановых-Зориных представляет собой двухэтажное кирпичное здание начала XX века площадью около 430 кв. м. Особняк имеет статус объекта культурного наследия. Он передается в аренду на 25 лет с условием проведения реставрации в первые три года аренды. Срок реставрации может быть продлен не более чем на год. По окончании реставрационных работ арендатор получит право льготной аренды за 1 руб. за каждый квадратный метр здания в месяц.

В 2017 году, как сообщал "Ъ-Уфа", Дом Степановых-Зориных передавалось в аренду на 25 лет компании «Гермес» предпринимателя Руслана Лутфуллина. В ноябре 2018 года договор с арендатором был расторгнут: компания не разработала проект реставрации и не провела государственную историко-культурную экспертизу в оговоренные контрактом сроки.

ООО «Альфа» Люцины Вильдановой, по данным kartoteka.ru, занимается деятельностью в области медицины. Предпринимательнице также принадлежит доля (25%) в ООО «Издательство "Диалог"» (75% у Рашита Хусниярова).

Майя Иванова