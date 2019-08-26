Анонсировано создание «Парка покорителям космоса» в Энгельсском районе

В Энгельсском районе Саратовской области будет создан «Парк покорителям космоса». Об этом сообщается в Instagram сторонников спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

Уточняется, что господин Володин, а также первая женщина-космонавт Валентина Терешкова посетили место приземления первого космонавта Юрия Гагарина, где обсудили некоторые детали проекта. Объект будет состоять из мемориального комплекса, лагеря «Звездный городок», культурно-образовательного парка «Поехали!».

Марина Ковалева