Директором Альфа-Банка в Ростове по среднему бизнесу назначили Андрея Костина

Новым директором по среднему бизнесу Альфа-Банка в Ростове назначили Андрея Костина, сообщает пресс-служба банка. Он будет отвечать за развитие среднего корпоративного бизнеса в Ростовской области и повышение качества обслуживания компаний этого сегмента.

«Бизнес-сообщество Ростовской области знает Андрея как профессионала, опытного и авторитетного управленца и надежного партнера. Он отлично знает особенности регионального банковского рынка. Уверен, его опыт позволит нашему банку добиться в регионе самых амбициозных целей», - передает пресс-служба слова регионального управляющего Альфа-Банка в Ростове Антона Бутенко.

Господин Костин родился в Петрозаводске, более 25 лет живет в Ростове. Окончил Ростовский институт народного хозяйства по специальности «банковское дело». Карьеру в банковской сфере начал в Сбербанке, затем работал на разных должностях в банках Юникредит, ВТБ и других кредитных организациях.

Дарья Голякова