Удмуртия получит дополнительные 37,8 млн рублей по нацпроекту «Экология»

Удмуртия получит из федерального бюджета дополнительные 37,8 млн руб. по нацпроекту «Экология». Средства направят на приобретение 24 единиц лесопожарной техники и оборудования, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее в регион поступили 27 единиц специализированной техники стоимостью 58,6 млн руб., а также 10 автомобилей для нужд минприроды Удмуртии. «Такое масштабное обновление техпарка позволит более оперативно реагировать на своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, повысить качество и эффективность работ по лесовосстановлению»,— прокомментировал глава республики Александр Бречалов.