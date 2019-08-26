Мэрия Краснодара вернула в собственность города 1 га земли в Новознаменском

Администрация кубанской столицы через суд вернула из частной собственности в муниципальную семь земельных участках общей площадью 10,4 тыс. кв. м. В частности, речь идет о земле по улице Войсковой в Новознаменском районе Карасунского округа. На участок в 2018 году по решению суда было зарегистрировано право собственности, после чего он был раздроблен на несколько участков.

Правовой департамент администрации Краснодара обжаловал данное решение суда, аргументировав это тем, что оно было вынесено без участия муниципалитета. В итоге суд принял решение вернуть эти семь земельных участков городу.

Всего, как сообщает глава краевого центра Евгений Первышов, размер возвращенных в муниципальную собственность территорий варьируется от нескольких сотен квадратных метров до десятков гектаров.

Василий Хитрых