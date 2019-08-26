Экс-глава хозуправления новосибирского правительства предстанет перед судом

В Центральный райсуд Новосибирска поступило уголовное дело экс-главы хозяйственного управления регионального правительства Натальи Малиновской, которая обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

Дело в отношении Натальи Малиновской завели в начале 2019 года. Речь в нем шла о махинациях с закупками запчастей для чиновничьего автопарка на сумму 4,8 млн руб. Следственный отдел управления ФСБ по Новосибирской области инкриминировал ей ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, санкций по ней — до девяти лет заключения). В последующем обвинение было переквалифицировано. В окончательной редакции обвинение звучит как злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Наказание по ней значительно мягче — до четырех лет лишения свободы.

Полгода Наталья Малиновская провела в СИЗО, в начале августа следователи отпустили ее под подписку о невыезде.

Подробности дела Натальи Малиновской — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновница хочет домой»

Илья Николаев