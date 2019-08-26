30 августа общественный транспорт Казани будет курсировать до полуночи

30 августа в Казани в связи с празднованием Дня города и Дня Республики Татарстан общественный транспорт будет курсировать до полуночи. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, говорится в сообщении мэрии.

По его словам после праздничного салюта планируется усилить работу автобусов, которые следуют по улицам Батурина и Декабристов, а также троллейбуса №1. В метро поезда будут курсировать с интервалами в шесть минут до полуночи. С такими же интервалами организуют работу троллейбуса №3 для посетителей конноспортивного праздника

Кроме того, с 20:00 29 августа до 6:00 31 августа изменится схема движения девяти автобусных маршрутов из-за автомотошоу Kazan City Racing, которое пройдет на площади Тысячелетия. Транспорт будет ездить через улицы Право-Булачная, Чернышевского, Московская, Ташаяк, Саид-Галеева, Кировская дамба. Троллейбус №2 курсировать в эти дни не будет.

"Ъ-Казань"