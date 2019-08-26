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Мэрия Челябинска собирается судиться с подрядчиком по ремонту памятника Ленину

Управление культуры администрации Челябинска направило досудебную претензию подрядчику, который осенью прошлого года ремонтировал памятник Ленину на площади Революции. Жители города жалуются, что недавно обновленный постамент уже разваливается: на гранитных плитах появились подтеки, из швов выпадает клей. Власти города требуют, чтобы недочеты были устранены в рамках гарантийных обязательств, сообщила на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления культуры Элеонора Халикова.

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова отметила, что ремонтировать памятник Ленину, скорее всего, будут после Дня города. «Я думаю, с лесами нам День города не надо встречать. Если изменений не будет до Дня города, мы будем продолжать эту работу после», - сказала и.о. главы города. Наталья Котова подчеркнула, что если подрядчик не выполнит гарантийные обязательства, мэрия направит в его адрес судебный иск. «Если это носит устранимый характер, они попытаются это устранить. Если неустранимый характер, значит, мы в судебном порядке будем добиваться суммы взыскания ущерба»,- подчеркнула госпожа Котова.

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