Суд назначил экспертизу по делу об уничтожении культурного слоя «Южуралмостом» в Челябинске

Арбитражный суд Челябинской области приостановил до 5 ноября производство по делу об уничтожении части культурного слоя регионального центра XVIII–XIX веков управлением дорожного хозяйства города и компанией «Южуралмост» при строительстве развязки. Это связано с проведением экспертизы, назначенной решением суда 23 августа, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

С ходатайством о судебной экспертизе выступил истец – государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Согласно решению суда, эксперт автономной некоммерческой организации «Центр независимых строительных экспертиз» (Москва) должен установить, располагается ли стройплощадка третьей очереди транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской с выходом на Труда в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. Челябинска XVIII-XIX вв.». А также он должен определить размер причиненного ущерба. Стоимость экспертизы составляет 130 тыс. руб. Срок ее проведения – до 18 октября. Не позднее 28 октября результаты должны быть представлены суду.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», госкомитет охраны объектов культурного наследия подл иск к управлению дорожного хозяйства Челябинска и АО «Южуралмост» 1 августа 2018 года. По данным истца, чиновники и подрядчики нарушили федеральное законодательства об охране объектов культурного наследия, приступив к строительству третьей очереди транспортной развязки в рамках муниципального контракта без проведения обязательных археологических исследований. По данным местных краеведом, уничтожены как минимум четыре участка культурного слоя города XVIII–XIX веков, каждый площадью около 100 кв. м.