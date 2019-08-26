26 августа, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подробно

Райффайзенбанк: карта в подарок

Для зарплатных и индивидуальных зарплатных клиентов АО Райффайзенбанк действует специальное предложение.

Подайте заявку на кредитную карту «110 дней» без процентов или Наличную карту, получите одобрение банка на выпуск карты в этот период и пользуйтесь кредитным лимитом целый год без комиссии за обслуживание. Период действия предложения - с 3 июля по 30 сентября 2019 года.

Самое время для совершения долгожданных покупок!

Акция действует для всех городов.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами участия в акции.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Мнение

Профиль пользователя