Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере Пражской весны Дубчеке

В фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича об Александре Дубчеке — инициаторе реформ 1968 года, известных как Пражская весна,— сыграет актер Жерар Депардье. Как рассказал в интервью пражскому радио Frekvencе 1 продюсер фильма Андрей Антонио Лека, договор с господином Депардье подписан, он будет играть Леонида Брежнева.

«В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются»,— рассказал господин Лека (цитата по «РИА Новости»).

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Автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка. Снимать фильм будет словацкая киностудия Leca Production. Предполагается, что мировая премьера фильма состоится в начале 2022 года.