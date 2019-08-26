Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере Пражской весны Дубчеке

В фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича об Александре Дубчеке — инициаторе реформ 1968 года, известных как Пражская весна,— сыграет актер Жерар Депардье. Как рассказал в интервью пражскому радио Frekvencе 1 продюсер фильма Андрей Антонио Лека, договор с господином Депардье подписан, он будет играть Леонида Брежнева.
«В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются»,— рассказал господин Лека (цитата по «РИА Новости»).
Автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка. Снимать фильм будет словацкая киностудия Leca Production. Предполагается, что мировая премьера фильма состоится в начале 2022 года.
Спустя 50 лет после Пражской весны “Ъ” встретился с участниками тех событий и узнал, как вторжение изменило их жизни и страну
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