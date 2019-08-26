Совхоз «Алексеевский» привлекает 130 млн рублей кредита

ГУСП «Совхоз Алексеевский» намерен привлечь в банке невозобновляемую кредитную линию с лимитом 130 млн руб. Банк будет отобран в ходе запроса котировок 2 сентября. Средства привлекаются на год по ставке в пределах 12% для пополнения оборотных средств, покупки ГСМ и техники, выплаты зарплаты и на другие цели, следует из информации на портале госзакупок.

Начальная цена контракта с банком определена в 15,6 млн руб. Финансировать его исполнение совхоз планирует из собственных средств.

В ноябре 2018 года «Алексеевский» привлекал годовую кредитную линию в Сбербанке на 200 млн руб. по ставке в пределах 10,6%. Большую часть заемных средств — 160 млн руб. — предприятие планировало направить на рефинансирование обязательств перед «Уралсибом», оставшуюся — на пополнение оборотных средств.

Совхоз «Алексеевский» — крупный башкирский агропроизводитель. Занимается овощеводством и переработкой молока. Выручка в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 1,65 млрд руб., чистая прибыль — 56,1 млн руб.

Майя Иванова