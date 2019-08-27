Синхроптеры против конвертопланов На пути к созданию скоростного вертолета Россия опережает другие авиадержавы по количеству оригинальных проектов

Вертолет, который обладает высокой маневренностью, надежностью, а главное, высокой скоростью на поле боя,— главная цель разработчиков боевых вертолетов последние десять лет. В США в воздух уже поднялись первые прототипы, а в Европе и России разработаны демонстраторы технологий высокоскоростных вертолетных систем самых разнообразных конструкций.

Западные конструкторы были родоначальниками концепции скоростных боевых вертолетов. В 2015 году свой первый полет совершил прототип S-97 Raider, легкий разведывательно-ударный вертолет, на котором отрабатывались технологии для создания целого семейства боевых машин. Его концепция с двумя соосными и одним толкающим винтом стала определяющей и для более тяжелых проектов скоростных вертолетов США.

21 марта на американском полигоне во Флориде впервые поднялся в воздух и в течение получаса совершал маневры в режиме висения новый прототип высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant. Полет аппарата стал долгожданным событием для разработчиков и всей авиационной общественности, ведь его анонсировали еще в прошлом году, но неоднократно переносили по разным причинам.

Машину разрабатывали в рамках программы создания перспективного летательного аппарата вертикального взлета сухопутных сил США. «Defiant спроектирован так, чтобы летать на скорости, примерно в два раза превышающей показатели обычных вертолетов, и имеет в два раза больший радиус действия, при этом сохраняя лучшие летные качества обычных вертолетов, а то и превосходя их»,— отметил вице-президент компании Sikorsky Дэн Спур.

SB2 Defiant использует технологию предшественника — демонстратора Sikorsky X2. Прототип оснащен двумя соосными несущими и задним толкающим винтами. SB-1 (фирменное обозначение Sikorsky S-100) создан на конкурсной основе в рамках программы армии США Joint Multi-Role Technology Demonstrator по выработке вертолетов новой концепции для создания семейства перспективных вертолетов армейской авиации Future Vertical Lift. Согласно проекту, SB-1 должен перевозить 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 428 км/ч на дальность не менее 424 км.

Его главный конкурент в США по скорости полета — конвертоплан Bell V-280 Valor. В апреле текущего года конвертоплан на испытаниях достиг максимальной скорости 345 узлов — свыше 555 км/ч. Предыдущий рекорд V-280 Valor установил 25 января: машина разогналась до 518 км/ч.

Эта машина участвует в конкурсе BBC США на создание вертолета, который заменит устаревшие UH-60 Black Hawk. Его разработку начали в 2013 году, среди главных требований армии США указана крейсерская скорость, превышающая 280 узлов, а для морской пехоты — 295 узлов. При этом грузоподъемность аппарата должна быть больше 4,5 тонны.

V-280 не имеет съемного крыла, что позволило значительно снизить массу машины, а также поворотного двигателя: в конвертоплане положение меняет только ротор винта. Боевой радиус машины — 1500 км, перегоночная дальность — 3900 км. Экипаж состоит из двух человек, а в пассажирском салоне смогут поместиться еще 12 солдат в полной экипировке.

В интервью изданию Defence News создатели аппарата рассказали, что конвертоплан полностью удовлетворил требования военных и в ближайшее время может поступить на вооружение ВВС США. До этого аппарат уже совершал полет с горизонтальной посадкой и крутым взлетом под углом 80°. Такая манера взлета позволяет совершить короткий пробег, снизить количество потребляемого топлива и взять с собой больше груза, чем при вертикальном взлете.

Российские разработчики скоростных вертолетов незначительно отстают от западных, по крайней мере по заявленным скоростным характеристикам. Сегодня у нас в стране есть только один демонстратор технологий, но в количестве проектов и их оригинальности мы значительно опережаем конкурентов.

В конце апреля АО «Камов» разработало эскизный проект нового скоростного вертолета по схеме «синхроптер» с двумя несущими и толкающим винтами. Как стало известно из презентации, на которую ссылается ТАСС, вертолет сможет разгоняться до 420 км/ч. «Разработан проект перспективного скоростного летательного аппарата вертикального взлета и посадки на базе несущих винтов вертолета схемы «синхроптер» с толкающим воздушным винтом,— говорится в документе. — Сформированы общий вид, компоновка и рассчитаны летно-технические характеристики летательного аппарата».

Синхроптер или синхрокоптер — вертолет, у которого два близкорасположенных винта вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей пересекаются, а винты вращаются внахлест. Как говорят специалисты, именно эта схема позволяет повысить КПД вертолета на 4% и увеличить максимальную скорость. Согласно презентации, аппарат будет весить 6,5 тонны, нести тонну полезной нагрузки и летать на дальность 1228 км.

За последние несколько месяцев это уже второй уникальный проект скоростного вертолета от АО «Камов». В конце октября минувшего года в сеть просочилась информация о новом концепте, презентацию проекта которого провел генеральный конструктор КБ имени Камова Сергей Михеев. Согласно презентации, новая машина будет обладать немыслимой для вертолета скоростью — 700 км/ч. Аппарат получит дельтовидное крыло большого размаха, соосный несущий винт, кабину с размещением экипажа «плечо к плечу» и толкающие винты.

Свое видение проекта в марте предложило и ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского» (ЦАГИ). Его специалисты разработали проект перспективного скоростного вертолета для использования в медицинских, спасательных операциях, для обслуживания удаленных от береговой черты нефтедобывающих платформ или проходящих по Северному морскому пути судов. «Если мы говорим об Арктической зоне с очень низкой плотностью населения или сильно удаленных от берега районах добычи нефти и газа, то надо учесть, что максимальная дальность полета вертолета может составить свыше 1000 км,— говорит начальник отдела системных исследований в области воздушного транспорта ЦАГИ Андрей Смирнов.— Очевидно, что без скоростных летательных аппаратов в санитарной авиации не обойтись».

Концепцию перспективного скоростного вертолета в России развивают еще с 2007 года. Именно тогда камовцы показали свое видение скоростного вертолета Ка-92. Чуть позже проект Ми-Х1 предложило МВЗ им. М. Л. Миля. Демонстратор на базе Ми-24 получил новую кабину, крылья и законцовки винта. В результате в конце 2015 года это позволило машине развить скорость 405 км/ч. Правда, вскоре от гражданской версии вертолета отказались — слишком дорогой оказалась машина в производстве и эксплуатации.

В результате появилась программа скоростного боевого вертолета (СБВ). В 2017 году Минобороны и «Вертолеты России» заключили контракт на создание технического облика СБВ, который в ноябре 2018 года выиграл МВЗ им. М. Л. Миля. Ожидается, что крейсерская скорость перспективного вертолета превысит 400 км/ч, а максимальная будет достигать 500 км/ч. Как отмечал бывший главком ВКС России Виктор Бондарев, скоростной вертолет, разрабатывающийся в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года.

Дмитрий Шапкин