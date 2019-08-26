На Ревдинской ТЭЦ из-за пожара отключился турбогенератор

В понедельник утром отключился единственный находившийся в работе турбогенератор N4 (6 МВт) на Ревдинской газотурбинной ТЭЦ (входит в АО «ГТ Энерго», Свердловская область). Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ, сработал защитный механизм из-за возгорания в помещении фильтрокомпенсирующих устройств. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Однако работники ТЭЦ сами ликвидировали возгорание в течение 20 минут. Сейчас устанавливаются причины инцидента.