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На Ревдинской ТЭЦ из-за пожара отключился турбогенератор

В понедельник утром отключился единственный находившийся в работе турбогенератор N4 (6 МВт) на Ревдинской газотурбинной ТЭЦ (входит в АО «ГТ Энерго», Свердловская область). Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ, сработал защитный механизм из-за возгорания в помещении фильтрокомпенсирующих устройств. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Однако работники ТЭЦ сами ликвидировали возгорание в течение 20 минут. Сейчас устанавливаются причины инцидента.

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