В Татарстане скончался бывший депутат Госдумы

В Татарстане сегодня умер бывший депутат Госдумы и экс-руководитель Альметьевского муниципального района республики Ришат Абубакиров. Ему было 60 лет. Причины смерти неизвестны, сообщает газета «Знамя труда».

Господин Абубакиров был выпускником Казанского инженерно-строительного института. С 1983 по 1990 годы он служил в армии. Затем он работал в комсомольских и партийных органах. Дальнейшая его работа была связана с «Татнефтью». В частности, он был помощником гендиректора компании, начальником отдела общественных связей, руководителем аппарата руководителей ПАО «Татнефть», замгендиректора по кадрам и социальному развитию.

С 2001 года по 2005-й Ришат Абубакиров занимал пост председателя Альметьевского объединенного Совета народных депутатов. Одновременно был главой администрации Альметьевского района и Альметьевска. В 2006 год его назначили главой Альметьевского муниципального района. Этот пост он занимал на протяжении пяти лет. В декабре 2011 года его избрали депутатом Госдумы РФ шестого созыва.

"Ъ-Казань"