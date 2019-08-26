Добыча угля в Ростовской области увеличилась на 22,3%

За первые семь месяцев этого года в Ростовской области добыли 3,4 млн т угля, сообщает пресс-служба губернатора региона. Это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производительность труда в шахтерской отрасли выросла на 21,2%.

«В прошлом году на Дону стартовала региональная программа комплексного развития моногородов. Объем ее финансирования составил почти 2,2 млрд руб., в 2019 году планируется около 2,8 млрд руб», - передает пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По словам главы региона, программа позволит использовать все имеющиеся ресурсы. С ее помощью шахтерские территории получат новый импульс для развития, а жители моногородов– возможность трудиться на родной земле.

В регионе разведано 6,5 млрд т запасов угля, на данный момент предприятия Ростовской области приобрели лицензии для строительства новых шахт с суммарными запасами 370 млн т.

Дарья Голякова