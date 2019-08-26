В Краснодаре азербайджанца осудили к 22 годам колонии за убийство девочки в Сочи

Краснодарский краевой суд вынес приговор 30-летнему гражданину Республики Азербайджан. Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и ее убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина приговорен к 22-м годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в ночь на 13 марта 2018 года обвиняемый находился дома вместе с пятилетней дочерью своей сожительницы на улице Главной в селе Бестужево Адлерского района Сочи. Беременная мать девочки была в это время в больнице. Азербайджанец совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего нанес ребенку несколько ударов в грудную клетку и в живот. После этого он пошел спать.

Утром мужчина обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, после чего уложил ее тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями. Соседям он сообщил, что ребенок пропал и даже организовал ее поиски, а затем перестал выходить на связь. Позже мужчину задержали в одном из хостелов Адлера.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила в результате причиненной ей тупой травмы живота. Приговор в отношении мужчины вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко