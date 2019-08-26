В школах Уфы не хватает учителей начальных классов

В уфимских школах не хватает учителей начальных классов, а также учителей-предметников, сообщила сегодня журналистам вице-мэр Алина Сулейманова. К началу августа в городских школах был недобор 710 учителей начальных классов. К концу месяца он снизился до 128 человек, в том числе за счет привлечения в школы выпускников Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ). В целом городские школы укомплектованы кадрами на 99%, отметила вице-мэр. Острее всего ощущается дефицит учителей начальной школы в Советском районе — не хватает 23 человек, в Демском недобор 12 человек, в Ленинском — пяти, в Калининском и Кировском — по три, в Октябрьском не хватает одного учителя начальных классов. К 1 сентября проблему нехватки преподавателей начального звена планируют решить, пообещала вице-мэр.

Ранее ректор БГПУ Салават Сагитов оценивал дефицит учителей в школах Башкирии в 1,5 тыс. человек (4% необходимого). Зарплата учителей в регионе, по данным минтруда, варьируется от 13 до 25 тыс. руб. В Уфе, по словам Алины Сулеймановой, средняя зарплата учителя составляет 35,3 тыс. руб., молодого специалиста 20-23 тыс. руб.

Влада Шипилова