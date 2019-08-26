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В Красногвардейском районе Петербурга могут создать детский инклюзивный игровой парк

Компания Coca-Cola выступила с инициативой создания в Петербурге спортивно-игрового парка для особенных детей. Данный проект обсудили на презентационном стенде Петербурга EuroSkills 2022 в Казани вице-губернатор города Владимир Кириллов и генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич, сообщает пресс-служба Смольного.

Как пояснил господин Кириллов, правительство Петербурга готово оказать необходимое содействие в реализации проекта. Предполагается, что инклюзивный парк, где юные петербуржцы, имеющие проблемы со здоровьем, получат дополнительные возможности для обучения и занятий спортом, будет построен в Красногвардейском районе города в 2020 году в рамках программы наследия Чемпионата мира по футболу.

Проект будет реализован при совместном финансировании Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», компании Coca-Cola HBC Россия и правительства Санкт-Петербурга.

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