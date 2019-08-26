Жителям Самары представили памятник Петру Алабину

Фото: Елены Рыжкова

Открытие памятника Петру Алабину прошло в Самаре в воскресенье. Об этом сообщает городская администрация.

Монумент установлен на пересечении ул. Красноармейской и ул. М. Горького. Он поставлен к 195-летию со дня рождения Петра Алабина. Авторами изваяния выступают скульптор Карен Саркисов и архитектор Алексей Янков. Высота памятника Петру Алабину составляет около 3 м, фигура отлита из бронзы.

Петр Алабин (1824 – 1896) был известным государственным и общественным деятелем. В 1874 и 1875 году он занимал пост самарского губернатора. В 1884 – 1891 году Петр Алабин был самарским городским головой. В этот период в городе был реализован ряд проектов: начали работу чугунолитейный завод Лебедева, маслобойный завод Вишнякова, типография Щелокова, Пастеровская и метеорологическая станция.

Георгий Портнов