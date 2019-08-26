«Оренбург» в Туле проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» встречался в Туле с местным «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Арсенала» отличились Александр Ломовицкий и Евгений Луценко. У гостей забил Джордже Деспотович.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» по-прежнему не может одержать победу в текущем сезоне. Команда, имея в активе 2 очка, замыкает турнирную таблицу лиги.

В рамках 8-го тура РПЛ «Оренбург» 31 августа на выезде встретится с «Уфой». «Арсенал» на следующий день на своем поле сразится с московским ЦСКА.

Андрей Сазонов