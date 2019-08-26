Мэрия Челябинска утвердила афишу празднования Дня города

В афишу празднования Дня города вошли 25 мероприятий, большая часть из них состоится 7 сентября. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказала начальник управления культуры администрации Элеонора Халикова.

День города 7 сентября будет праздноваться во всех районах города. Наиболее масштабные мероприятия пройдут в центре Челябинска. На Кировке состоится фестиваль «Песня города». На площади Революции запланировано проведение городского конкурса «Голоса и танцы», который будет вести Дмитрий Нагиев. Вечером на этой площадке пройдет концерт с участием группы «А-студио», Натальи Подольской и Владимира Преснякова. На парковке у арены «Трактор» состоится фестиваль экстремальных видов спорта с участием Леши Свика, Федука и Тимати. В 22:00 на набережной Миасса будет организован салют.