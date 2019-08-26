Благотворительный концерт пройдет в Екатеринбурге.

15 сентября шоу комедийной импровизации «Пара Фраз» проведет в Екатеринбурге благотворительный концерт. Специальный гость мероприятия – Андрей Рожков, участник команды «Уральские пельмени».

Открытие третьего сезона участники шоу комедийной импровизации «Пара Фраз» решили провести совместно с Русфондом, перечислив часть средств от продажи билетов на помощь подопечным благотворительного фонда из Свердловской области: rusfond.ru/ekaterinburg

Комедийная импровизация- это шоу нового формата, в котором нет сценария и заготовок. Действие создается здесь и сейчас! Зрители являются главными участниками шоу- они предлагают обстоятельства, а актеры их играют. Участники шоу- лидеры жанра импровизации на Урале, участники проекта Comedy Club Production «Импровизация.Команды»

«Мы рады, что теперь наши концерты, а к нам приходит много позитивных и открытых людей, смогут дарить не только смех, но и приносить пользу людям. Здорово, что есть такие фонды и вы можете их поддержать, просто придя к нам на шоу!»- сказал Владимир Галиахметов, руководитель шоу комедийной импровизации «Пара Фраз».

Мероприятие пройдет 15 сентября в 18.00 в ЦКиК «Верх-Исетский» (г. Екатеринбург, пл. Субботников, 1).

Стоимость билета: 300 руб.

Купить билет: https://parafraz-improv.timepad.ru/event/1041682/

Информация в соцсетях:

https://vk.com/parafraz_improv

https://www.instagram.com/parafraz_improv

Заказ билетов по телефону: +7-992-014-18-04

Наталья Ковпак, руководитель бюро Русфона в Свердловской области

Фото предоставлены участниками шоу «Пара Фраз»