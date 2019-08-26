ФК «Ростов» обыграл «Рубин» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Рубин» на домашней арене со счетом 2:1, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Счет на 15 минуте открыл нападающий «Рубина» Евгений Марков. На 29 минуте Элдор Шомуродов сравнял счет, забив гол с помощью рикошета. Победный мяч в ворота противника в конце второго тайма ударом головой отправил Александр Саплинов.

«Нервная игра. Хотя лучше такие матчи, когда твоя команда создает очень много моментов, чем наоборот. Но хотелось, чтобы лучше реализовывали свои возможности. Будем над этим работать. Сегодня было 30 ударов, в следующий раз сделаем 50», - приводит пресс-служба слова главного тренера клуба Валерия Карпина.

Матч посетило более 35 тыс. человек.

Дарья Голякова