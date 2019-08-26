Россельхознадзор запретил вывозить лошадей из Челябинской области на соревнования в Казахстан

Сотрудники Россельхознадзора задержали партию лошадей на границе в Челябинской области, следовавших на конно-спортивные соревнования в Казахстан.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, две лошади следовали из Нагайбакского районе город Рудный Костанайской области Республики Казахстан. В ходе проверки было установлено, что, несмотря на наличие ветеринарного сертификата, перевозчик животных не в полном объеме выполнил требования законодательства. В частности, не было информации об отсутствии ряда заразных болезней и наличии вакцинации против лошадиного гриппа. В результате ввоз коней в Казахстан запретили, а с перевозчиком провели разъяснительную беседу.