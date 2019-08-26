Газету КПРФ уличили в незаконной агитации за кандидатов-коммунистов на Алтае

Избирательная комиссия Республики Алтай нашла в материалах коммунистической газеты «Правда Горного Алтая» незаконную предвыборную агитацию в пользу кандидатов от КПРФ перед выборами главы региона и депутатов парламента. Об этом говорится в поставлении избиркома.

Согласно материалам комиссии, ранее Роскомнадзор обнаружил признаки нарушения избирательного законодательства в номере газеты «Правда Горного Алтая» (учредитель — отделение КПРФ в Республике Алтай.— “Ъ”) от 13 августа, где вышли материалы под заголовками «Дети дьявола нашего времени», «Дети войны! Встаньте на защиту своих детей!», «Кому вершки, а кому корешки, или Бандитский бизнес в бандитском капитализме!» и «Власть должна принадлежать народу».

В статьях «Правды Горного Алтая» призывают местных жителей не голосовать за кандидатов от «Единой России» и поддержать представителей КПРФ, говорится в постановлении. Кроме того, в материалах создается положительное отношение избирателей к кандидату и избирательному объединению. При этом, выяснила комиссия, в номере нет информации о том, за счет каких средств ведется предвыборная агитация. Избирком направил в Роскомнадзор представление о привлечении редакции газеты к ответственности.

Напомним, выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября 2019 года. За губернаторский пост поборются три кандидата: врио главы региона Олег Хорохордин («Единая Россия»), депутат республиканского парламента Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР). В этот же день жители региона будут выбирать депутатов парламента.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Не единая в своем роде»

Илья Галагуз