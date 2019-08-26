Полиция Геленджика проверяет информацию об избиении мужчины казаками

В социальных сетях появилось видео с празднования Дня города Геленджика, на котором видно, как группа казаков избивает мужчину. Он якобы настойчиво просил сделать с ними общую фотографию, но получил отказ.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю “Ъ-Кубань” сообщили, что инцидент произошел 24 августа. «В отдел полиции по городу Геленджику поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. В настоящее время назначена экспертиза по установлению тяжести причиненных повреждений», - говорят в краевом главке. Также сообщается, что устанавливается круг лиц, причастных к потасовке.

Дмитрий Михеенко