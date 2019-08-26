Назначен новый замглавы Челябинска по градостроительству

Заместителем главы Челябинска по вопросам градостроительства назначен Владимир Шамне. Об этом и.о. мэра Наталья Котова сообщила на аппаратном совещании. Бывший исполняющий обязанности вице-мэра по градостроительству Сергей Репринцев назначен председателем комитета архитектуры и градостроительства города.

Как рассказала Наталья Котова, Владимиру Шамне 45 лет. Он работал в налоговой полиции, в группе компаний «Мечел» занимался реконструкцией логистического комплекса «Мечел-сервис». С 2014 года был заместителем гендиректора московской группы компаний «ЕСН», под его руководством возводились промышленные объекты в Амурской области и Красноярском крае.

Также госпожа Котова сообщила, что с 23 августа исполняет обязанности начальника управления капитального строительства Ирина Балашова. Она возглавила ведомство вместо Василия Васильченко, который был назначен руководителем ведомства 20 августа после увольнения Евгения Пашкова.