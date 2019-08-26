Строительство Южного обхода Новороссийска начнется в 2020 году

В 2019 году компания «Росавтодор» начнет строительство первых трех километров дороги «Цемдолина – Портовая» в районе поселка Цемдолина. Об этом в Instagram сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

По его словам, в настоящее время в городе предстоит создать две важные дорожные артерии. Речь идет о строительстве Южного обхода и пресловутой трассы от Цемдолины до Портовой. Что касается Южного обхода, то сейчас, по словам господина Дяченко, проект первого этапа на участке от улицы Дзержинского до улицы Шоссейной находится в государственной экспертизе. Начало его реализации – 2020 год. Строительство рассчитано на три года. Проектировать второй этап – на участке от улицы Шоссейной до улицы Осоавиахима планируется в следующем году.

Василий Хитрых