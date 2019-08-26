Бывший пермский банкир будет отбывать наказание в Ростовской области

Бывший совладелец Экопромбанка Владимир Нелюбин будет отбывать наказание в колонии Ростовской области, сообщили изданию Business Class в пресс-службе краевого ГУФСИН. Это связано с местом регистрации экс-банкира – господин Нелюбин получил прописку в этом регионе в 2015 году.

Напомним, господин Нелюбин обвинялся в хищении у кредитного учреждения около 215 млн руб. в группе лиц по предварительному сговору и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой. В мае суд приговорил господина Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В июле апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

В колонию в Ростовскую область его повезут под конвоем, пишет Business Class. В структуре ГУФСИН России по Ростовской области числятся 9 исправительных колоний, из них две находятся в Ростове-на-Дону.