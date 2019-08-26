Мультфильм «Angry Birds 2» снова возглавил российский прокат в выходные

Американский мультфильм «Angry Birds 2 в кино» вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. За второй уикенд анимационный фильм собрал 97,8 млн руб. (за две недели — 414,9 млн руб.), сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» занял второе место, за выходные заработав 88,2 млн руб. Его сборы за три недели показа достигли 1,03 млрд руб. На третьем месте — фильм ужасов «Капкан», который в премьерный уикенд получил 78,2 млн руб.

Четвертым стал российский фантастический фильм «Эбигейл», сборы которого за выходные составили 50,3 млн руб. Пятое место заняла комедия «Форсаж: Хоббс и Шоу», заработавшая 40 млн руб. за уикенд и 1,17 млрд руб. за четыре недели проката.