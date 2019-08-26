Военные Канады, Норвегии и США выполнят наблюдательный полет на Россией

Российские военные наблюдатели в рамках международного Договора по открытому небу (ДОН) совершат инспекционный полет над Францией, сообщила официальная газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Специалисты из Канады, Норвегии и США выполнят полет над Россией в рамках того же договора.

Что такое Договор по открытому небу Читать далее

«С 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка»,— приводятся в публикации газеты слова начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова. Газета отметила, что Россия будет выполнять полет над Францией на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Полет будет произведен с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси. Максимальная дальность полета составит 2078 километров.

Договор по открытому небу был принят 27 государствами—участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки. Россия ратифицировала соглашение 26 мая 2001 года.