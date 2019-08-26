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«Ведомости»: акционером сервиса по доставке из супермаркетов iGooods стал Joom

Акционером российского сервиса доставки товаров из сетевых магазинов iGooods стал маркетплейс китайских товаров Joom, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей сторон. Joom выкупил 10% управляющей компании iGooods за 325 млн руб.

Отмечается, что сделка была закрыта к середине августа. Joom станет вторым по величине доли акционером iGooods после его сооснователя Дмитрия Куниса. По словам представителя Joom Мики Сетцовского, маркетплейс ищет «молодые и сильные компании для будущих инвестиций и совместных проектов». Господин Кунис отметил, что полученные средства от iGooods пойдут на расширение франчайзинговой сети, развитие сотрудничества с новыми торговыми сетями, доставки в корпоративном секторе.

По его словам, сервис iGooods был оценен в 2,9 млрд руб. Компании хотят запустить совместный проект «быстрой локальной доставки продуктов». Его детали господа Кунис и Сетцовский раскрывать отказались.

Ранее сообщалось, что сервис iGooods увеличил оборот более чем в 2,5 раза за январь—июнь текущего года, достигнув 1,2 млрд руб. В компании полагают, что такого роста удалось достичь за счет расширения клиентской базы на уже существующих точках, увеличения числа городов присутствия и сотрудничества с крупными сетями — «Магнитом» и Globus.

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