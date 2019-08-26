«Джокер», «Щегол» и «Стриптизерши»

Лето подходит к своему логическому завершению, а вместе с ним и сезон летних блокбастеров и анимационных комедий. Зрители возвращаются в кинотеатры, а к выходу на экраны готовятся убойные хиты. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о предстоящих премьерах, которые впечатлят даже самых придирчивых киногурманов. Новый сезон будет жарким.



«Оно-2»

Режиссер: Андрес Мускетти

В ролях: Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой

Вторая часть истории про то, как дружная компания подростков встретилась с веселым (на самом деле — нет) клоуном Пеннивайзом, похищающим детей в захолустном американском городке. Подростки набрались смелости встретиться с Пеннивайзом лицом к лицу. Чудовище, маскирующееся клоуном, отступило, дети разъехались из родного города кто куда, кроме одного мальчика. А через 20 лет каждый из команды получил от оставшегося весточку из прошлого: «Оно вернулось».

Конечно, ремейк всегда уступает оригиналу, в данном случае — дилогии 1990 года и первой экранизации одноименного романа Стивена Кинга. Но и у ремейка есть свои достоинства: роскошный кастинг, впечатляющий визуал и современные подтексты борьбы со злом. Хотя концовка и известна всем любителям Кинга, финальная битва людей и инопланетного монстра будет выглядеть эффектно.

С 5 сентября





«Царство»

Режиссер: Синуке Сато

В ролях: Кэнто Ямадзаки, Масами Нагасава и другие

Не Голливудом единым жив российский прокат, все чаще доходят блокбастеры и из других кинорегионов. В частности, у «Царства» азиатская прописка. Историческое масштабное полотно повествует о Древнем Китае. Двое мальчиков-сирот отчаянно тренируются, мечтая стать великими воинами. Низкое происхождение и нищета кажутся неодолимыми препятствиями, но упорство и труд все перетрут. Правда, на пути к славе и вершинам социума их ждут большие испытания.

Судя по всему, «Царство» получилось интересным азиатским экспериментом, где смешалось все: снимали японцы, дело происходит в Китае с сопутствующей экзотикой, а референсами явно служили знаменитые южнокорейские боевики и недавний американо-китайский проект «Великая стена». Зрителя ждет все то, за что он любит шокирующую Азию: феерические поединки на мечах, чудеса воинского восточного искусства, нереальной красоты натурные съемки и, конечно же, душераздирающая история любви.

С 5 сентября





«Щегол»

Режиссер: Джон Краули

В ролях: Николь Кидман, Энсел Элгорт, Сара Полсон и другие

Роман американской писательницы Донны Тарт покорил критиков и получил в 2014 году Пулитцеровскую премию. «Щегла» назвали лучшим романом года, а студия Warner Bros. тут же купила права на экранизацию. Как создатели фильма уместили 800 страниц лихо закрученного сюжета в кинотеатральный хронометраж — увидим на экране. Разумеется, сразу же начнутся споры за и против — роман против фильма, но смотреть картину смело можно даже тем, кто не читал это произведение.

Начинается все с того, что в нью-йоркском Музее Метрополитен взрывается бомба. А незадолго до взрыва в музей пришел школьник Тео с мамой. Придя в себя, Тео на обломках увидел умирающего старика, который протягивал ему кольцо и картину, заклиная унести их из музея и сохранить… Тео принял загадочные предметы, а дальше началась головокружительная череда событий с погонями, тайнами теневого антикварного бизнеса и секретными обществами. Перенесенная на экран, вся эта запутанная история должна держать внимание зрителя так, что ему чихнуть некогда будет, не то что жевать попкорн.

С 12 сентября





«Стриптизерши»

Режиссер: Лорин Скафария

В ролях: Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Джулия Стайлз и другие

Нестареющая Джей Ло снова в седле, вернее, на танцевальном шесте. «Смотри и учись»,— говорит ее героиня своей младшей подружке, а посмотреть действительно есть на что: шикарная фигура 50-летней Лопес с соблазнительными изгибами все так же сводит с ума весь мир. Но на этот раз Джей Ло показывает, что помимо красоты у прелестниц зачастую бывает и математический склад ума, поэтому не стоит обманываться яркой оберткой в розовых стразах.

Героиня певицы с подружками работают в элитном стрип-клубе, где отдыхают волки с Уолл-стрит. Деньги летят, шампанское льется рекой, девушки ведут привольный образ жизни. Но тут грянул кризис — и все из-за их клиентов. Страна ухнула в экономическую яму, и лишь дельцы с биржи вышли сухими из воды. И тогда девушки решают отомстить делягам за всю страну: обобрать их до нитки и пустить по миру. А все потому, что не надо злить женщину, особенно если она умеет вертеть мужчинами так, как неотразимая Джей Ло. Если на дело выходят такие красавицы, то бессильно даже ФБР.

С 26 сентября





«К звездам»

Режиссер: Джеймс Грей

В ролях: Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс

Брэда Питта много не бывает, это уж точно. Не успела улечься шумиха вокруг нового шедевра Квентина Тарантино, где мы увидели актера таким, каким, пожалуй, не видели еще никогда, грядет свежий блокбастер с его участием. Режиссер «Любовников» и драматического роуд-муви «Затерянный город Z» Джеймс Грей снял новое роуд-муви — на сей раз космическое. Звездный путь ведет героя Питта, инженера армейского корпуса, вглубь нашей галактики. Он ищет давно пропавшего отца, который отбыл искать «соседей», да так и не вернулся. «К звездам», с одной стороны, продолжает тему загадок вселенной, заданную «Интерстелларом» и «Прибытием», а с другой — предлагает неплохой экшн с намеком на войну цивилизаций в духе Оруэлла. Мрачная картинка и неторопливость действия не отпугнут фанатов кино о космосе. Да и как пропустить фильм, где Брэд Питт летит среди звезд?

С 26 сентября





«Джокер»

Режиссер: Тодд Филиппс

В ролях: Хоакин Феникс, Роберт де Ниро и другие

Фильмы по комиксам давно уже переросли жанр супергероики и все глубже уходят в драму. Собственно, если бы не имя главного героя — суперзлодея из Готэма и главного врага Бэтмена, то «Джокера» можно было бы воспринимать как настоящую монодраму, повествующую о зарождении зла в одном конкретном человеке под давлением окружающего мира. Комик Артур Флэк (Хоакин Феникс) живет со старой больной мамой в опасном квартале и пытается нести доброе и светлое, а в ответ получает плевки и удары. Постепенно его милая улыбка превращается в волчий оскал, и вместо веселого клоуна на улицы города выходит безумный Джокер. Хоакин Феникс в этой роли, кажется, превзошел сам себя, и смотреть фильм о превращении тихого обывателя в маньяка стоит уже ради его актерского дарования.

С 3 октября





«Люби их всех»

Режиссер: Мария Агранович

В ролях: Алена Михайлова, Александр Кузнецов, Сергей Гармаш и другие

Еще одна история из жизни куртизанок, но уже отечественного производства в жанре драмы. Яркий дебют режиссера Марии Агранович привлек внимание на «Кинотавре», вызвав неоднозначную реакцию. Главная героиня — девушка с десятком имен (Алена Михайлова), нежная блондинка со стальной хваткой. Да, она очень любит мужчин, а еще больше — их деньги. Или нет? Мужчины же готовы ради нее на все — от престарелых миллионеров до молодых прожигателей жизни. А что нужно ей самой? Мария Агранович делает смелую попытку понять загадочную женскую душу, а заодно ответить на вопрос, можно ли любить того, кто платит за любовь.

С 3 октября





«Малифисента: Владычица тьмы»

Режиссер: Хоаким Роннинг

В ролях: Анджелина Джоли, Мишель Пфайффер, Чиветель Эджитофор, Эль Фаннинг и другие

Первая «Малифисента» научила нас тому, что если женщину довести до крайней степени, то мало не покажется никому. Во второй части великая волшебница Малифисента проходит через то же, что и многие обычные матери: приемная дочь Аврора приводит в дом парня, за которого собирается замуж, но паренек матушке не нравится. С виду мудрая темная фея наступает на старые как мир грабли: запрещает дочке выходить за ее избранника, что приводит к логическому продолжению — юная влюбленная принцесса Аврора сбегает из дома назло противной маме. Disney из слащавой сказки сделали жизненную, актуальную историю. Идти на фильм лучше всей семьей — возможно, просмотр поможет найти с домочадцами общий язык и понять, что с опекой не надо перебарщивать.

С 17 октября





«Девятая»

Режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Дмитрий Лысенков, Мария Скуратова и другие

Новый нуар-триллер от продюсера Александра Роднянского. Дело, как и в «Дуэлянте», снова происходит в Санкт-Петербурге XIX века, но на этот раз главный герой — сыщик. Евгений Цыганов в роли представителя полиции, который ищет опасного маньяка, но постепенно все больше запутывается в паутине мистики и ужаса, как всегда, неотразим. Некто убивает по ночам девушек, творя кровавый ритуал. Уже убиты восемь, и на очереди девятая. Но герой Цыганова решает любой ценой уберечь последнюю жертву и не дать потустороннему злу проникнуть в наш мир. Трейлер обещает невероятной красоты и мрачности атмосферу, затягивающий сюжет и актерский состав мечты, где трое харизматичных мужчин, таких как Цыганов, Колокольников и Лысенков, носят старинную форму и ведут беседы на языке российских денди. Шарман!

С 7 ноября





«Ангелы Чарли»

Режиссер: Элизабет Бэнкс

В ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие

Ремейк самого «женского» боевика сохранил и название, и идею: женщины могут быть суперагентами не хуже мужчин. Юная девушка волей случая попадает в команду ангелов таинственного Чарли — в агентство, обеспечивающее своим клиентам негосударственную защиту. Три красотки не только успешно расстреливают плохих парней и эффектно выполняют сложные трюки, но и находят время для девичьей болтовни и примерки умопомрачительных нарядов.

С 17 ноября





«Аббатство Даунтон»

Режиссер: Майкл Энглер

В ролях: Мэттью Гуд, Таппенс Мидлтон и другие

Киноверсия известного одноименного британского сериала, которую очень ждали поклонники, сохранила все, за что мы любим британское кино. Здесь есть великосветские рауты, чопорные аристократы, скрывающие за маской воспитания и безупречными манерками пылкие страсти, живописные пейзажи, а также историческая атмосфера, в которую так приятно погрузиться в полумраке кинозала. Посмотреть такое кино — все равно что совершить экскурсию по английской провинции, ну и заодно вспомнить, как спокойно и умиротворенно текла жизнь без гаджетов и интернета. В центре сюжета — судьбы нескольких поколений богатого семейства, которые разворачиваются на фоне Первой мировой войны и последующих событий.

С 21 ноября





«Холодное сердце-2»

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли

Выход в прокат этого полнометражного анимационного фильма — повод воскликнуть: ну наконец-то! Первая часть, вышедшая в 2013 году, стала мировым хитом, покорив сердца детей и взрослых. Трогательная история двух сестер — Анны и Эльзы — поставила героинь в ряд с самыми узнаваемыми персонажами мировой анимации. Анна — добрая и очень любопытная девушка, а ее сестра Эльза — волшебница, повелевающая льдом и морозом. Поскольку Эльза со своим даром совладать не смогла, ее отправили подальше от людей, однако самоотверженность сестры помогла ей справиться и зажить полноценной жизнью молодой принцессы. В новой части сестры, а также их верные спутники снеговичок Олаф, дровосек Кристоф и северный олень Свен отправляются к Северному полюсу, чтобы разгадать тайну из прошлого. От успеха их миссии зависит не только будущее страны, но и личное счастье обеих девушек.

С 28 ноября

Анастасия Рогова