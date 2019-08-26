Назван возраст часто посещающих Москву туристов

Большинство посещающих Москву туристов — молодые люди в возрасте до 34 лет, говорится в сообщении на сайте столичного мэра со ссылкой на соцопрос городского комитета по туризму. Более 60% зарубежных туристов не также не старше 34 лет.

«Среди гостей из других регионов России 77,5%— миллениалы (те, кто родился после 1981 года). Из них 33,3 процента — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины составляют большую часть российских туристов — 53,2%»,— говорится в сообщении. Средний возраст туриста из стран дальнего зарубежья — от 35 до 44 лет. Мужчины составляют 57,2% всех зарубежных туристов.

«Москва привлекает молодежь тем, что здесь всегда проводятся многочисленные фестивали, культурные и развлекательные события, спортивные мероприятия. Одновременно в столице развивается транспортная инфраструктура, создаются новые сервисы для туристов, что делает российскую столицу еще более привлекательной для путешествий»,— отмечено в сообщении.