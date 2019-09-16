Митрополит Тверской и Кашинский Савва, священнослужитель

Трезвость с небес

В Твери используют инновационный способ борьбы с пьянством, совместив древние традиции и современную (относительно) технику. Митрополит Тверской и Кашинский Савва вместе с о. Александром (представителем местной церкви) в День трезвости облетели на самолете Тверь и вылили на город 70 литров святой воды. Для усиления эффекта на борту была икона «Неупиваемая чаша» и мощи тверских святых. По словам о. Александра, воду нужно именно выливать, потому что, если действовать, как обычно, кропилом, брызги будут залетать обратно в самолет. Не сработает крестный облет, короче говоря.

Подобным образом священнослужители сражаются с зеленым змием в тверской губернии аж с 2006 года, но в нынешнем году обряд получился особенный: святая вода в этот раз использовалась не только против пьянства, но и против других неприятностей, а на борт самолета поднялся сам митрополит, который и проводил молебен. «Чтобы эта молитва оградила от каких-то несчастий, которые постигают наш город — аварии, социальные бедствия…» — пояснил владыка.

Участник обряда о. Александр убежден, что в Твери многие смогли отказаться от алкоголя благодаря крестному облету: «Хотите верьте, хотите нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал».

Наталия Нехлебова