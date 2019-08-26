Полноценных переговоров с Теодором Курентзисом не состоялось

Вчера состоялась встреча исполнительного директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова с бывшим художественным руководителем театра Теодора Курентзиса. По данным «Ъ-Прикамье», предметных переговоров в итоге не вышло, поскольку бывший худрук рассчитывает договариваться непосредственно с минкультом. В пресс-службе musicAeterna переговоры не комментируют, господин Борисов на вопрос в соцсети не ответил.

По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, господин Курентзис ожидал на встречу прибудет глава краевого минкульта Вячеслав Торчинский. На встрече должны были обсуждаться вопросы, касающиеся проведения Дягилевского фестиваля в этом году, в частности, вопросы, находящиеся в компетенции министерства, например, возможность передачи фестиваля в непосредственное подчинение министерству культуры и организации штаба фестиваля в ДК Солдатова, как предлагает Теодор Курентзис.

Собеседник отметил, что до тех пор, пока не будут решены ключевые организационные вопрос стороны не смогут перейти к обсуждению финансовых условий проведения фестиваля. Сумма в 300 тысяч рублей в качестве гонорара художественного руководителя фестиваля не обсуждалась Курентзисом и краевыми властями. При этом источник «Ъ-Прикамье» отметил, что Курентзис и команда musicAeterna готовы к переговорам с министерством культуры и рассчитывают, что они пройдут в ближайшее время, чтобы успеть сформировать и обеспечить качественную программу.

Источник в кабмине заявил «Ъ-Прикамье», что поездка господина Торчинского не планировалась. Вместе с тем он отметил, что переговоры с господином Курентзисом уже должны завершатся, поскольку необходимо определятся с репертуаром фестиваля.