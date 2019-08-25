После закрытия ресторана на продажу выставлен пермский бутик Тимати

На сайте Avito появилось объявление о продаже бутика Black Star Wear, расположенного в ТЦ «Колизей-Синема». Цена актива — 500 тыс. руб. В стоимость входит торговое оборудование, касса и техника, система видеонаблюдения. Товарные остатки оплачиваются отдельно.

Собственник указывает, что новый владелец будет «на связи с главным офисом в Москве; доступны ежегодные бизнес-тренинги, встречи с артистами лейбла, организация автограф-сессий, посещение слета „Люди дела“, обучение». Окупаемость, по данным собственника, составляет пять-шесть месяцев.

Напомним, в июле Перми закрылась единственная бургерная сети Black Star. По словам владельца ТЦ «Ленком» (Комсомольский проспект, 28, где арендовала помещение бургерная) Александра Флегинского, стороны расторгли договор аренды по обоюдному согласию. По данным “Ъ-Прикамье”, договор был расторгнут по инициативе арендодателя — его не устраивала платежная дисциплина ресторана. Сам ресторан проработал менее одного года — он был открыт минувшей осенью. Пермский ресторан Black Star Burger был открыт столичным ООО «Блэк Стар Фудс», учредителем которого является популярный артист Тимати (Тимур Юнусов).