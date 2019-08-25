«Зенит» порадовал конкурентов

«Зенит» потерпел первое поражение в Российской премьер-лиге (РПЛ). Причем проиграл команде, которой до этого никогда не проигрывал,— «Уфе». Матч в столице Башкортостана завершился победой хозяев 1:0. В результате от лидерства сине-бело-голубых, завоеванного в начале чемпионата, не осталось и следа.

Зенитовцы проводят неважно уже не первую игру. Все началось с матча против «Динамо», когда петербуржцы хоть и выиграли (2:0), но плохо атаковали и вообще выглядели инертно. Потом последовала домашняя ничья с «Ахматом» (0:0), который чемпионы России не смогли обыграть несмотря на то, что соперник играл из-за удаления вдесятером. После этой игры тренер «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован за оскорбление арбитров. И вообще вину за результат игроки и тренеры «Зенита» свалили на судей. Те, конечно, ошибались, но не настолько, чтобы помешать петербуржцам обыграть «вечного середняка» чемпионата России.

В матче «Уфа» — «Зенит» судья не допускал грубых ошибок, однако сине-бело-голубые не смогли завоевать даже очко. Единственный гол в этом матче хозяева забили на 79-й минуте, когда организовали контратаку.

Причин у поражения «Зенита» несколько. Во-первых, игры в Уфе проходят на искусственном поле, не всем командам удается к нему приспособиться. Хотя Семак до приглашения в «Зенит» тренировал именно «Уфу», знает все нюансы искусственного покрытия на стадионе. Но это не помогло. Тем более что главного тренера «Зенита» не было на скамейке: он отбывал дисквалификацию.

Вторая причина заключается в том, что у «Зенита» травмированы два самых техничных игрока: аргентинец Себастьян Дриусси и бразилец Малком. Последний был куплен у «Барселоны» за €40 млн в августе, но, приехав в Петербург, принял участие в двух матчах «Зенита», выходя на замену (с «Краснодаром» и «Динамо»), а потом получил травму. «Уфа» очень организованно оборонялась, требовались игроки, способные обыгрывать соперников, чтобы освобождать пространство для других. Таких у «Зенита» не нашлось. А тактика фланговых навесов выглядела примитивной. Можно сказать, что в этой дуэли «Зенит» напоминал «Уфу», и настоящей «Уфе» повезло больше.

Третья причина — собственно, игра «Уфы» под руководством амбициозного тренера Вадима Евсеева. Он прославился как футболист, играя за сборную России в 2003 году против Уэльса. Тогда наши обыграли валлийцев в дуэли за право выступать в финальной части чемпионата Европы-2004, и после игры в Кардиффе Евсеев прокричал в телекамеру свой знаменитый лозунг, который можно перевести на цензурный примерно как «Вот вам!» Сейчас Евсеев зарекомендовал себя как способный тренер: в прошлом туре «Уфа» обыграла «Ростов» (2:0), одного из лидеров РПЛ, а теперь — «Зенит».

До паузы в чемпионате, которая наступит в сентябре в связи с играми сборных, петербуржцам осталось провести одну игру. Зато какую! Они встречаются 1 сентября в Москве со «Спартаком». Красно-белые сейчас показывают интересный футбол. Но как бы ни завершился этот матч, и так понятно, что в чемпионате все началось заново. Преимущество, добытое на старте победами над «Тамбовом» (2:1), «Сочи» (2:0), «Оренбургом» (2:0), «Динамо», петербуржцы растеряли, и теперь в РПЛ образовалась группа лидеров из нескольких команд. Борьба за высокие места разгорится с новой силой. А для «Зенита» она усугубится еще и тем, что в середине сентября ему стартовать в Лиге чемпионов. Сам Семак недавно сказал, что пока у команды есть возможность тренироваться — в сентябре ее уже не будет. К тому времени должны вернуться в строй и набрать форму Дриусси, Малком. Хотя они не помогут, если другие не прибавят.

Сейчас игра «Зенита» не производит впечатления. Впрочем, если будет одержана победа над «Спартаком», самым принципиальным соперником, болельщики сменят гнев на милость.

Юрий Балетов