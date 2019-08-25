В ноябре между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Сапсаны»

ОАО «РЖД» запустит дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом 15 и 22 ноября. Из столицы скоростные поезда будут отправляться в 11:40, а из Петербурга — в 11:00, сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в РЖД, дополнительные «Сапсаны» в указанные дни вводятся «для удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом».

В настоящее время между двумя столицами ежедневно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за семь месяцев 2019 года «Сапсаны» на направлении Петербург – Москва перевезли 3 млн человек.