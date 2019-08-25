Православные активисты провели акцию в Екатеринбурге против работы Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на Уралмаше на площади Первой пятилетки прошла акция-хэппенинг верующих «Не растопчи любовь!». Организатором мероприятия выступила директор музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова. Представители православной общественности выступили против восстановления супрематического креста Покраса Лампаса. Их возмутило использование формы креста в качестве основы арт-объекта.

Всего в акции приняли участие около 15 человек. Часть верующих стояли в футболках со словами, которые сложились в фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», и держались за руки. Другие активисты выступили с одиночными пикетами, стоя по периметру арт-объекта в нескольких десятках метров друг от друга. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями.

После прихода представителей фестиваля Stenograffia активисты вступили в словесную перепалку. «Ты будоражишь умы этого района. Здесь дети смотрят салют, а ты черноту разводишь. Напиши по-русски, что ты хочешь выразить, а ты иероглифы нарисовал. Здесь Уралмаш, а не бред этот твой в голове»,— заявил представителям фестиваля один из активистов. Еще один мужчина предупредил главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко о том, что готов «измазать кровищей индейцев-сатанистов» площадь, «чтобы никто не топтался по святыне», и сесть в тюрьму за это.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв.м при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева. В горадминистрации виновных пообещали наказать. Художник должен приступить к восстановлению работы 26 августа.

Анастасия Реутова