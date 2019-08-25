Disney и Sony не поделили Человека-паука

Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel: Sony и Disney разорвали сотрудничество по фильмам о супергерое. Компания Disney за последние годы сняла несколько фильмов о «Мстителях» с участием персонажа комиксов . В том числе две картины, где Человек-паук был главным героем. Почти вся прибыль от этих фильмов доставалась компании Sony — она владеет правами на кинообраз персонажа. В корпорации Disney захотели получать больше денег со сборов и предложили пересмотреть условия, но получили отказ. В итоге будущее фильмов о Человеке-пауке теперь стало неопределенным. Сколько денег из-за этого могут потерять киностудии? И как права на Человека-паука оказались у компании Sony? Разбирались Александр Рассохин и Лилия Галявиева.

Человек-паук снова «вдали от дома»: герой больше не появится в киновселенной Marvel, хотя именно это издательство придумало его в далеких 60-х. В соцсетях горько шутят, что у Питера Паркера будто бы развелись родители. Аналогия неслучайна — споры о правах на экранизацию тянутся уже несколько десятилетий. Герою не повезло стать жертвой обстоятельств: в 1996 году студию Marvel признали банкротом, и она была вынуждена за бесценок распродавать лицензии на экранизации самых популярных комиксов. Единственным шансом вернуть себе полные права на супергероев было не снимать фильмы с купленными персонажами в течение периода, прописанного в контракте. Так Человек-паук оказался в руках у Sony, и студия сняла аж пять фильмов о супергерое.

В 2014 году выяснилось, что дела у Человека-паука и впрямь не очень. В сеть попала рабочая переписка Sony и Disney, которая к тому моменту уже владела студией Marvel. Так весь мир узнал, что первые недовольны кассовыми сборами, а вторые — тем, как авторы картин подают историю Питера Паркера. В итоге компании решили работать вместе: за всю креативную часть стала отвечать Disney в лице Кевина Файги, ответственного за «Мстителей», а производственные вопросы взяла на себя Sony. Она же получала львиную долю прибыли с проката — около $1 млрд только от последнего фильма. По некоторым данным, Disney доставались 5% сборов первого дня — это лишь миллионы. Зато они забирали себе все деньги от продажи сувенирной продукции.

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Владелец магазин комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский уверен, что такие условия не соответствовали вкладу Файги и его команды, и Sony очень зря отказалась идти на уступки: «Marvel без Sony – фанаты, конечно, погорюют. Но у них такое количество персонажей ждет сиквела или своего первого фильма, что они могут прожить и без Человека-паука. Sony рискует потерять не часть какой-то прибыли, а вообще ее всю. Том Ротман (глава Sony) вмешивается в производство фильмов, он хочет быть новым Кевином Файги, но ему не достает знаний и эмоциональной вовлеченности в материал. Весь секрет успеха киностудии Marvel в том, что у них есть такой человек».

Впрочем, в Sony заявили, что готовы были пересматривать условия сотрудничества и предположили, что Кевин Файги отказался от совместной работы, чтобы уделять больше времени другим проектам. По мнению главного редактора журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Марии Вогт, у Sony есть шанс удержать успех «Человека-паука», но для этого им нужно срочно озаботиться введением во вселенную новых взрослых персонажей: «Франшиза «Человек-паук» неоднородна по сборам во всем мире. Если говорить, например, о нашей территории, то совершенно точно можно сказать, что объединение этого персонажа с персонажами Marvel привлекало дополнительную аудиторию, помогало зарабатывать гораздо большие деньги. Ключевой момент этой франшизы в том, то она в первую очередь про подростка, который не так интересен более старшей аудитории, и дополнение другими персонажами Marvel помогало привлечь разную возрастную аудиторию».

Фанаты же волнуются, кто будет играть Человека-паука в новых фильмах Sony и ждут официальных заявлений Тома Холланда, исполнителя роли Питера Паркера в последних картинах. На днях актер разместил в своем Instagram фотографии с Робертом Дауни-младшим и подписью «Мы сделали это, Тони Старк». Как трактовать эту публикацию, пока непонятно.

Тем временем возмущенные фанаты Marvel и «Человека-паука» призывают штурмовать офис компании Sony в Нью-Йорке. Дата встречи — 19 октября. Более 15 тыс. человек указали в Facebook, что интересуются событием или присоединятся к нему.